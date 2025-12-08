Habertürk
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Eskişehir Valisi Aksoy'u ziyaret etti

        Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Eskişehir Valisi Aksoy'u ziyaret etti

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:50
        Aksoy tarafından karşılanan Eminoğlu, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, Eskişehir'de gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar ile devam eden projeler hakkında Eminoğlu'na bilgi verdi.

        Bakan Yardımcısı Eminoğlu ise gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Vali Aksoy'a teşekkür etti.

        Ziyarette, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu da yer aldı.

