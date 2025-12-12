Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Eskişehir-Ankara kara yolunda G.Y. idaresindeki 26 S 1036 plakalı işçi servis minibüsü ile M.E. idaresindeki 03 ACM 533 çekici plakalı tır çarpıştı.
Kazada servis minibüsündeki Ö.K, A.Ç, T.A, N.F, Z.Y, Ü.E, L.T, H.Y. ve N.A. hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
