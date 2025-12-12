Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        12.12.2025 - 23:30
        Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Eskişehir-Ankara kara yolunda G.Y. idaresindeki 26 S 1036 plakalı işçi servis minibüsü ile M.E. idaresindeki 03 ACM 533 çekici plakalı tır çarpıştı.

        Kazada servis minibüsündeki Ö.K, A.Ç, T.A, N.F, Z.Y, Ü.E, L.T, H.Y. ve N.A. hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

