Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ve Seyitgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu suçlarıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, bir şüphelinin tarlasında bulunan çardağa gizlenmiş vaziyette çok sayıda sentetik uyuşturucu ecza hap olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tarladaki çardakta yapılan aramada 400 tablet içerisinde 5 bin 488 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

- 3 şüpheli yakalandı

Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Afyonkarahisar'dan temin edilen uyuşturucunun Eskişehir'e getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçede tespit edilen ve içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu bir araçta yapılan aramada, 42 sentetik uyuşturucu ecza hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, çakmak ve bıçak ele geçirildi.