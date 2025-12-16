Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ve Seyitgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:38 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:38
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu suçlarıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, bir şüphelinin tarlasında bulunan çardağa gizlenmiş vaziyette çok sayıda sentetik uyuşturucu ecza hap olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Tarladaki çardakta yapılan aramada 400 tablet içerisinde 5 bin 488 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        - 3 şüpheli yakalandı

        Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Afyonkarahisar'dan temin edilen uyuşturucunun Eskişehir'e getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İlçede tespit edilen ve içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu bir araçta yapılan aramada, 42 sentetik uyuşturucu ecza hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, çakmak ve bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak jandarmaya götürülen 3 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

