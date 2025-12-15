Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'de iki yaşlının altın bileziğini gasbettikleri öne sürülen şüpheliler tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, iki yaşlının altın bileziğini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:41
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, iki yaşlının altın bileziğini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşlı iki kişinin darbedilerek bu kişilere ait altın bileziğin gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma yürütüldü.

        Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

        Ekiplerin çalışması sonucu gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin K.C.S, olayın azmettiricisinin ise M.G. olduğu tespit edildi.

        Polis, 2 şüphelinin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada, 20 gram bir altın bilezik ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

