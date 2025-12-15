Eskişehir'de iki yaşlının altın bileziğini gasbettikleri öne sürülen şüpheliler tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada, 20 gram bir altın bilezik ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin K.C.S, olayın azmettiricisinin ise M.G. olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşlı iki kişinin darbedilerek bu kişilere ait altın bileziğin gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma yürütüldü.

