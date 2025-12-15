Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. yakalandı.
O.T, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
