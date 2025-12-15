Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:50 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bir sokakta park halinde bulunan bir otomobilden teyp çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından, zanlının E.A, olduğunu belirledi.

        Ekiplerce yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Bu arada bir binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının içine girdiği otomobilden teyp çalarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de iki yaşlının altın bileziğini gasbettikleri öne sürülen şüphel...
        Eskişehir'de iki yaşlının altın bileziğini gasbettikleri öne sürülen şüphel...
        Park halindeki otomobilin teybini 46 saniyede çaldı, o anlar kamerada
        Park halindeki otomobilin teybini 46 saniyede çaldı, o anlar kamerada
        Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı
        Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı
        Yaşlı 2 vatandaşı darp edip altın bileziği çalan şahıs tutuklandı
        Yaşlı 2 vatandaşı darp edip altın bileziği çalan şahıs tutuklandı
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
        5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı