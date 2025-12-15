Eskişehir'de otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

Bu arada bir binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının içine girdiği otomobilden teyp çalarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından, zanlının E.A, olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bir sokakta park halinde bulunan bir otomobilden teyp çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

