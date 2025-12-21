Eskişehir'de çıkan yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Eskişehir'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir-Ankara kara yolunun 30'uncu kilometresinde Ankara-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Otobüste 25 yolcu ve 3 personelin bulunduğu, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.