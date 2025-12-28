Habertürk
        Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

        Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

        Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:09 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:09
        Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
        Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kent merkezinde başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini gösterdi.

        Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 ve en yüksek sıfır derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.

        Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        Odunpazarı ilçesinde bulunan Şelale Park da karla kaplandı. Yürüyüş yapan vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplı parkta fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

