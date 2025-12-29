Eskişehir'de av sırasında çukura düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde av sırasında yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde av sırasında yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çamlıca-Yörükkırka mevkisinde bir köpeğin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. 2 araç ve 5 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kurtarılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.