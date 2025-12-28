Habertürk
        Eskişehir'de yanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi

        Eskişehir'de yanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi

        Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkındaki bir otomobilde başlayıp başka bir otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 28.12.2025 - 22:19 Güncelleme: 28.12.2025 - 22:19
        Eskişehir'de yanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi
        Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkındaki bir otomobilde başlayıp başka bir otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hastanenin D bloğu otoparkında park halindeki otomobillerden birinde çıkan yangın, daha sonra başka bir otomobile sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında, 34 DB 310 plakalı cip ile 26 AJY 261 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Ekipler tarafından yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

