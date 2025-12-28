Eskişehir'de yanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi

Ekipler tarafından yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Hastanenin D bloğu otoparkında park halindeki otomobillerden birinde çıkan yangın, daha sonra başka bir otomobile sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkındaki bir otomobilde başlayıp başka bir otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

