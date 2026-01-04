Eskişehir'de kumar operasyonunda 43 kişiye toplam 498 bin 972 lira ceza yazıldı

Bahse konu adreste yapılan aramada, valizle beraber çatı kısmından yan bina çatısına kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı.

Binanın girişinde bulunan güçlendirilmiş demir kapıyı spiral makinesiyle keserek içeri giren ekipler, kumarhane işletmecilerinin dışarıyı izlediği ayrı bir kamera sistemi tespit etti.

İhbar üzerine ekipler tarafından İstiklal Mahallesi'nde bir binaya baskın yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

