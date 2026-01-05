Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de otomobilin çarptığı 3 yaya hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 01:58 Güncelleme: 05.01.2026 - 01:58
        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya çarptı.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler tarafından aracın terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

