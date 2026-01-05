Eskişehir'de öldürdüğü kadının cesedini yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanık yargılanıyor

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Deniz Oktay'ı öldürdükten sonra ormanlık alanda cesedini yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İdris G. ile maktul Deniz Oktay'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İdris G, savunmasında, Deniz Oktay'ın ablasını 3-4 yıldır tanıdığını ve bir dönem ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Ablasından ayrıldıktan sonra Deniz Oktay ile ilişkilerinin olduğunu öne süren İdris G, olay gününü şöyle anlattı:

"Aracımla Deniz'i evinden aldım. Saati hatırlamıyorum, gece yarısını geçmişti. Deniz bana 'köy tarafına gidelim' dedi. Ben de 'gitmeyelim' dedim. Deniz ısrar edince Buldukpınar Mahallesi'ne gittik. Aracı çamurda kaydırdım. Arkadaşım Ö.'yü aradım, gelip aracımı kurtardı. Sonra köyün üst tarafına bulunan su deposunun bulunduğu mevkiye gittik. Arabada oturmaya başladık. Gece arabada oturduğumuz esnada hiçbir neden yokken Deniz bana saldırdı, tokat attı, küfürler etti."

İdris G, Deniz'i elinden tutarak arabadan aşağıya ittiğini dile getirerek, "Deniz kapıyı açıp araca binip tekrar saldırmaya başladı. Aramızdaki arbede dışarıda devam etti. Ben Deniz'in boğazını sıktım. Ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum, bıraktığımda Deniz hırlıyordu. Benim aracımın yakıtı azdı. Bu sebeple az miktarda benzin aldım. Zaten benim aracımda az miktarda benzin her zaman bulunuyordu. Benzin aracın arka koltuğundaydı. Deniz, görüp ön tarafa almış. Tartışma esnasında alıp benim üzerime benzin dökmek istedi. Bende geri çekildim. Benzin yere döküldü. Kokusundan araçtan benzini aldığını fark ettim." ifadelerini kullandı.

Deniz'in cesedine benzin dökmediğini iddia eden sanık İdris G, "Ancak ertesi gün korktum. Aynı yere gidip Deniz'in cesedine benzin döküp yaktım. Diğer gün tekrar gidip tekrar benzin döküp cesedi yaktım. Toplamda 2 kez gidip cesedi yaktım. Olay günü Deniz buluşmak istedi. Ben kendisine mesaj atmadım. Benim Deniz'i yaşlı bir kişiye para karşılığı evlilik kurması için ikna etmeye çalıştığım iddiası doğru değil, pişmanım." dedi.