        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:02
        Eskişehir'de, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tutukluğu olduğu açık cezaevinden firar eden S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce yakalanan S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

