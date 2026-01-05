Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki kazada ölen üç kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki kazada ölen üç kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi.

        M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobilin 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı kazada ölenlerden Ayşegül Seliti'nin (14) cenazesi, hastane morgundan alınarak Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta bulunan 100. Yıl Cami'sine getirildi.

        Cenaze töreni öncesi Ayşegül Seliti'nin babası Bülent Seliti, taziyeleri kabul etti. Kızının tabutunun başında gözyaşı döken anne Nurten Seliti ise güçlükle ayakta durabildi.

        Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Seliti için helallik alınmasının ardından ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Seliti'nin cenazesi namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Ayşegül Seliti'nin geçen yıl ekim ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi'nde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı trafik kazasında, yaralı kurtulduğu öğrenildi.

        Aynı kazada ölen Samiye Saygı (21) için de Seyitgazi ilçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi.

        Eskişehir Şehir Hastanesi Sterilizasyon Bölümü çalışanı olan Saygı, Cevizli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cevizli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Kazada ölenlerden Eray Akyol'un (21) cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

        M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, Ayşegül Seliti ve Samiye Saygı'ya çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
        Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
        Yarış yaparken otomobiliyle 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücü ad...
        Yarış yaparken otomobiliyle 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücü ad...
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        Yarış uğruna 3 kişinin ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi
        Yarış uğruna 3 kişinin ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi
        Eskişehir'de öldürdüğü kadının cesedini yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanık...
        Eskişehir'de öldürdüğü kadının cesedini yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanık...
        Tartıştığı sevgilisini boğarak öldürüp, cesedini 2 kez benzin dökerek yakmı...
        Tartıştığı sevgilisini boğarak öldürüp, cesedini 2 kez benzin dökerek yakmı...