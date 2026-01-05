Eskişehir'deki kazada ölen üç kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi

Aynı kazada ölen Samiye Saygı (21) için de Seyitgazi ilçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Ayşegül Seliti'nin geçen yıl ekim ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi'nde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı trafik kazasında, yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Cenaze töreni öncesi Ayşegül Seliti'nin babası Bülent Seliti, taziyeleri kabul etti. Kızının tabutunun başında gözyaşı döken anne Nurten Seliti ise güçlükle ayakta durabildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.