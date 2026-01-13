Habertürk
        Eskişehir Adliyesinde Basın İletişim Ofisi açıldı

        Eskişehir Adliyesinde Basın İletişim Ofisi açıldı

        Eskişehir Adliyesinde, Basın İletişim Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:53 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:53
        Eskişehir Adliyesinde Basın İletişim Ofisi açıldı
        Eskişehir Adliyesinde, Basın İletişim Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, açılışta yaptığı konuşmada, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu söyledi.

        Gazetecilerin zor şartlar altında, "gece gündüz" demeden görev yaptığını vurgulayan Karakülah, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz sene burada, sizlere adliyemizdeki yargılamaları takip eden gazeteci arkadaşlarımızın kullanımı için bir oda hazırlayacağımızın sözünü vermiştik. Bugün, siz kıymetli basın mensuplarımızla, Basın İletişim Ofisi'mizin açılışını gerçekleştiriyoruz."

        Organizasyon, gazetecilerin Karakülah ile açılış kurdelesini kesmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

