        Eskişehir Haberleri

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Eskişehir'e yatırım açıklaması

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'in ulaşım kapasitesini güçlendirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini bildirdi.

        Giriş: 21.01.2026 - 18:24 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:24
        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Eskişehir'e yatırım açıklaması
        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'in ulaşım kapasitesini güçlendirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini bildirdi.

        Gürcan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında, Eskişehir'in ulaşım kapasitesini güçlendirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini kaydetti.

        Program çerçevesinde 15 yeni tramvay aracı ve 15 elektrikli otobüsün filoya dahil edileceğini belirten Gürcan, şunları kaydetti:

        "Toplam yatırım tutarı 3 milyar 854 milyon liradır. Eskişehir'e verdiği güçlü destek ve şehrin ihtiyaçlarını önceleyen liderliği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın beklentilerini merkeze alan hizmet anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Söz konusu yatırım Eskişehir'e ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

