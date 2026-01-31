Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 03:13 Güncelleme: 31.01.2026 - 03:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta B.B. ile B.B.Y. arasında alacak meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B.B, tabancayla B.B.Y'yi bacağından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        B.B.Y. sağlık ekiplerinin tedavisini reddederken olay yerinden kaçan B.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Eskişehir'daki fuhuş operasyonunda 8 tutuklama
        Eskişehir'daki fuhuş operasyonunda 8 tutuklama
        İzmir'deki 1 milyon 500 bin TL'lik hırsızlığın 4 şüphelisi Eskişehir'de yak...
        İzmir'deki 1 milyon 500 bin TL'lik hırsızlığın 4 şüphelisi Eskişehir'de yak...
        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu; 13 gözaltı (2)
        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu; 13 gözaltı (2)
        Eskişehir'de "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
        Eskişehir'de "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
        Eskişehir'de 7 aracı camlarını kırarak soyan şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de 7 aracı camlarını kırarak soyan şüpheli yakalandı
        Polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
        Polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı