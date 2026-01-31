Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de 2025 yılında 46 bin 929 motosiklet denetlendi

        Eskişehir'de 2025 yılında gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 46 bin 929 motosiklet kontrol edildi.

        Giriş: 31.01.2026 - 10:16 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:20
        Eskişehir'de 2025 yılında 46 bin 929 motosiklet denetlendi
        Eskişehir'de 2025 yılında gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 46 bin 929 motosiklet kontrol edildi.


        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince yapılan denetimlerde, yaya kaldırımı ve yaya yollarında motosiklet kullanmak, motosikletle akrobatik hareketler yapmak, iki aracın arasından geçmek, fazla yolcu taşımak, başka araca tutunarak motosiklet kullanmak ile koruma başlığı ve koruyucu tertibat takmadan seyir halinde olmak gibi ihlaller tespit edildi.

        Toplam 46 bin 929 motosikleti denetleyen polis, ihlaller nedeniyle 7 bin 173 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

