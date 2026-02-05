Eskişehir'de "Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
Eskişehir'de, asayiş ve güvenlik olaylarının değerlendirilmesi amacıyla "Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda genel güvenlik, asayiş, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, düzensiz göçmenler ile mücadele, terör, trafik, aranan kişiler, okul çevresi ve okul servislerindeki denetimler, dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Eskişehir'in daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması için alınan tedbirler, yürütülen faaliyetler ve elde edilen başarılar hakkında genel değerlendirme yapıldı.
Ocak ayında il genelinde meydana gelen 2 bin 726 asayiş olayında toplam 2 bin 228 kişi yakalandı, 70 kişi ise tutuklandı.
2 bin 726 olayın 2 bin 570'i aydınlatılarak asayiş suçlarında aydınlatılma oranında yüzde 94,3'lük başarı sağlandı.
