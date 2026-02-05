Eskişehir'de TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun üçüncü dönemi başladı

Havacılık motorları alanında faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "TEI Havacılık Teknisyen Okulu"nun üçüncü sezonu başladı.



TEI'den yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknisyenlerini yetiştirmeyi amaçlayan TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun üçüncü sezonu, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in açılış dersiyle başladı.



TEI 101'de düzenlenen açılış dersinde öğrencilerle bir araya gelen Akşit, yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerinin önemini anlattı.



Akşit, ayrıca TEI'nin faaliyetlerini ve Türkiye'nin milli havacılık motorları serüvenini katılımcılarla paylaştı.



Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ise mesleki eğitimin önemine dikkati çekerek, savunma sanayi alanındaki milli projeler için çalışmanın aynı zamanda vatana hizmet olduğunun altını çizdi.



Bu alandaki destekleri nedeniyle TEI'ye teşekkürlerini sunan Aydın, yeni dönemde öğrencilere başarılar diledi.



11 hafta sürecek TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nda havacılık ve savunma sanayi sektöründe yer alan üretim ve imalat alanlarıyla ilgili teknik dersler yer alıyor.



Okul öncesi eğitimden lisansüstü eğitime kadar her seviyede eğitim çalışmalarını desteklemeye devam eden TEI, 2024 yılında hayata geçirdiği TEI Havacılık Teknisyen Okulu ile meslek liseli öğrencilerin sektöre dair teknik bilgi ve becerilerini artırmanın yanı sıra Eskişehir'in istihdamına da destek olmayı hedefliyor.



Programa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEI yetkilileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



