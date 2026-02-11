Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de kamyonun dorsesinde taşıdığı demirler düşerek bir otomobile saplandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde fren yapan kamyonunun dorsesinde taşıdığı inşaat demirler, bir otomobilin arka camından içeri girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:34 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kamyonun dorsesinde taşıdığı demirler düşerek bir otomobile saplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde fren yapan kamyonunun dorsesinde taşıdığı inşaat demirler, bir otomobilin arka camından içeri girdi.

        Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran bir kamyonda yüklü olan inşaat demirleri fren yaptığı sırada kayarak önündeki otomobilin arka camına saplandı.

        Kaza nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç hakkında iddianame hazırlandı
        Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç hakkında iddianame hazırlandı
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz Sivrihisar'da coşkuyla karşılandı
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz Sivrihisar'da coşkuyla karşılandı
        Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç hakkında iddianame hazırlandı
        Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç hakkında iddianame hazırlandı
        Çiftçiyi, 5 milyon liralık ziynet eşyasını alarak dolandıran şüpheliler yak...
        Çiftçiyi, 5 milyon liralık ziynet eşyasını alarak dolandıran şüpheliler yak...
        Eskişehir'de mülteci eğitimiyle ilgili önemli adım
        Eskişehir'de mülteci eğitimiyle ilgili önemli adım
        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı