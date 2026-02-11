Canlı
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz, Sivrihisar'ı ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Sivrihisar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:14
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Sivrihisar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Sivrihisar Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Yılmaz, Kaymakam Hüseyin Sayın'dan ilçenin eğitim, sağlık ve asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

        Vali Yılmaz, ziyarette, kamu hizmetlerinin etkin ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinin önemini vurguladı.

        Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivrihisar'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ilçeyle olan gönül bağını dile getirdi.


        Sivrihisar'da 2014-2018'de görev yaptığını, ardından 1 yıl Tepebaşı Kaymakamlığı görevinde bulunduğu hatırlatan Yılmaz, ilçeye her gelişinde doğup büyüdüğü topraklara gelmiş gibi hissettiğini ifade etti.

        Sivrihisar'ın medeniyetin ve dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, Sivrihisarlı vatandaşların samimiyetinden ve ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kendisini Sivrihisar'ın bir evladı olarak gördüğünü belirten Yılmaz, "Sivrihisar'ımıza hizmet etmeye azim, heyecan ve kararlılıkla devam edeceğiz. Hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz." dedi.

        - Sivrihisar Belediyesine ziyaret

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz daha sonra Sivrihisar Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Yılmaz, burada, Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, ilçede devam eden ve planlanan projeler, altyapı çalışmaları, sosyal belediyecilik faaliyetleri ile vatandaşlara sunulan hizmetler ele alındı.

        Vali Yılmaz, Sivrihisar'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin korunarak ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

        Daha sonra esnafı ziyaret eden Yılmaz, görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

