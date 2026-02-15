Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin bakım çalışmaları tamamlanıyor

        Eskişehir'de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 18:36 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin bakım çalışmaları tamamlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) bağlı Emlak Yönetim Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Albayrak, çalışmalarla ilgili Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Kenan Apaydın ve beraberindeki ilgililerden bilgi aldı.

        Apaydın, gazetecilere, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan millet bahçesindeki çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Alanda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Apaydın, "Sayın Bakanımızın talimatı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 bin kök bitki dikimine başladık. Burası şehrin merkezi olması hasebiyle vatandaşların yoğun ilgisi var. Onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve alanı kullanışlı hale getirmek için ATM noktaları belirledik. Alana mobil büfeler yerleştirerek vatandaşların ihtiyaçlarının daha çok karşılanmasını amaçladık." diye konuştu.

        Apaydın, alanın çevresinde vatandaşların faydalandığı hastane, okul, kütüphane gibi birçok yer bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Gençlerimiz buradan daha güzel faydalansınlar diye alanı mümkün olduğu kadar aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Mevcut tuvaletlerimizi ücretsiz hale getirdik. Otoparklarımızın bakımını yaptık. Otopark abonelik işlemlerini düzenledik. Vatandaşlarımız inşallah bundan sonraki günlerde alanı layığıyla, hak ettiği haliyle daha verimli kullanacaklar. Elektrikli şarj istasyonlarının devreye alınmasıyla ilgili işlemlerimizi başlattık. Oto yıkama alanı devreye alınmaya başlandı. Çalışmalarımız yarın itibariyle bitme noktasına gelecek ve bir hafta içerisinde her şey tamamen bitmiş olacak."

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda 1,5 ay önce Emlak Yönetim Genel Müdürlüğü'nün uhdesine geçtiği kaydetti.

        Sürecin ardından alanda kapsamlı bir çalışma başladığına dikkati çeken Albayrak, "Hem güvenlik ve diğer işler için burada şu an 20'nin üzerinde arkadaşımız işe alınmış oldu. Özellikle peyzaj çalışmalarıyla alakalı hummalı bir çalışma var. Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa yarın biliyorsunuz ki TOKİ'miz burada 6 bin 55 konutumuzun kura çekimini yapacak. Ondan sonra da burada inşallah ilk etabın açılışını yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Millet Bahçesi'nin bu sene çok aktif bir şekilde millet için daha temiz ve yaşanabilir bir nokta haline geleceğini dile getiren Albayrak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Mustafa Levent Sungur'a, Emlak Yönetimi AŞ Genel Müdürümüz Mehmet Akif Küçükdağ'a Eskişehir ve Eskişehirliler olarak çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalarda sona gelindi
        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalarda sona gelindi
        ESMİAD mobil uygulamasını lansmanla tanıtıldı
        ESMİAD mobil uygulamasını lansmanla tanıtıldı
        Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Yeşiltepe Muhtarı'ndan tepkiler hakkında açıklama Yeşiltepe Mahallesi Muhta...
        Yeşiltepe Muhtarı'ndan tepkiler hakkında açıklama Yeşiltepe Mahallesi Muhta...
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan Eskişehirspor'a destek mesajı
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan Eskişehirspor'a destek mesajı