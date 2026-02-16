BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Partisine bakılmadan kim yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsa devletin malını kendi malı gibi yiyorsa yandaşlarına peşkeş çekiyorsa elbette ki onunla ilgili Sayıştay da inceleme yapsın, İçişleri Bakanlığı da soruşturma izni versin. Savcılık da soruştursun. Suçlu bulunurlarsa da cezalarını çeksin. Bizim görüşümüz net." dedi.



Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 yıl içerisinde emeklilerin büyük bir hak kaybına uğradığını söyledi.



En düşük emekli maaşının 40 bin lira olması gerektiğini savunan Destici, "Onu yapamıyorsak bile ne yapmamız lazım? İlk etapta en düşük emekli maaşının 30 bin lirayı görmesi lazım. Hakkı 40 bin. Kademeli olarak o dengeyi sağlamak bütçe açısından daha uygun deniyorsa o zaman hemen 30 bin liraya çıkarılmalı. Ondan sonraki artışlarla da emekli bu sefer gözetilerek 3'te 2 dengesine tekrar kavuşturulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



İsrail'in Batı Şeria'ya göz diktiğini dile getiren Destici, Nablus bölgesinde bulunan El Muradiye tren istasyonunun arkeolojik alanlarına İsrail bayrakları dikildiğini kaydetti.



Destici, İsrail'in bu tavrıyla "Buralar da benim artık" dediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Filistin'in tamamını işgal etme ve kendi toprağı yapma emelini çok açık bir şekilde ortaya dökmüş oldu. Türkiye buna sessiz kalmadı. İstiyoruz ki Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan, İran, Endonezya, Malezya hatta Körfez ülkeleri de buna sessiz kalmasın. Hatta buna Batı da sessiz kalmasın. Avrupa Birliği niye sessiz kalıyor?





Türkiye'nin terör örgütlerinin kendisine karşı yaptığı saldırılara karşı mukavemetine, iç işlerine müdahale etme hadsizliğinde bulunan Avrupa Birliği, hadi Amerika'yı saymıyorum çünkü Amerika artık tamamen İsrail'in ortağı. Filistin'deki işgaller, ABD ve İsrail yapımı işler. Batı'nın sessiz kalmaması lazım. İspanya'nın gösterdiği tavrı normalde Almanya'nın, İngiltere'nin, Hollanda'nın da İtalya'nın da gösterilmesi lazım. Maalesef göstermiyorlar."



Mustafa Destici, Eskişehir'in CHP'li Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerine yönelik soruşturmalarla ilgili hazırlanan iddianamelerin hatırlatılması üzerine, "Biz genel konuşuyoruz. 'A partisi, B partisi' diye konuşmuyoruz. Partisine bakılmadan kim yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsa devletin malını kendi malı gibi yiyorsa yandaşlarına peşkeş çekiyorsa elbette ki onunla ilgili Sayıştay da inceleme yapsın, İçişleri Bakanlığı da soruşturma izni versin. Savcılık da soruştursun. Suçlu bulunurlarsa da cezalarını çeksin. Bizim görüşümüz net." ifadesini kullandı.



Masumiyet karinesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Suç kesinleşmeden soruşturma da olsa kimseyi peşinen suçlu kabul edemeyiz. Peşinen yolsuzlukla, hırsızlıkla suçlayamayız, mahkeme kararını verene kadar." diye konuştu.



Destici, parti olarak geçen yıl ilçe kongrelerini tamamladıklarını hatırlatarak, kalan illerin kongrelerini de nisan sonuna kadar tamamlayıp mayısta büyük kurultaylarını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

