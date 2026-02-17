Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de 3'üncü kattan düşen özel gereksinimli çocuk ağır yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 11 yaşındaki özel gereksinimli çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 16:24 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 3'üncü kattan düşen özel gereksinimli çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 11 yaşındaki özel gereksinimli çocuk ağır yaralandı.

        Emek Mahallesi Hakanlar Sokak'taki bir binanın üçüncü katında yaşayan özel gereksinimli 11 yaşındaki U.T, henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresinde düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Binanın 3'üncü katındaki dairenin camından aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk a...
        Binanın 3'üncü katındaki dairenin camından aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk a...
        Gıda zehirlenmesi, ekipleri harakete geçirdi
        Gıda zehirlenmesi, ekipleri harakete geçirdi
        ESOGÜ'de Prof.Dr. Erdağ'a kritik görev
        ESOGÜ'de Prof.Dr. Erdağ'a kritik görev
        AK Parti Dede Korkut Parkı'nda iftar çadırı kuracak Çadırda her akşam yakla...
        AK Parti Dede Korkut Parkı'nda iftar çadırı kuracak Çadırda her akşam yakla...
        Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığınca iftar çadırı kuruldu
        Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığınca iftar çadırı kuruldu
        Geleceğin makinistleri bu merkezde yetişiyor Bir asrı aşkın süredir eğitim...
        Geleceğin makinistleri bu merkezde yetişiyor Bir asrı aşkın süredir eğitim...