Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığınca iftar çadırı kuruldu

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, ramazan ayı dolayısıyla kent merkezindeki Dede Korkut Parkı'nda iftar çadırı kuruldu.



İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Soframız Seninle Eskişehir" sloganıyla düzenlenen program kapsamında, ramazan ayı boyunca parkta kurulan çadırda her akşam 1900 kişinin ağırlanması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirtti.



Ramazanın huzurunu ve bereketini birlikte paylaşmak amacıyla iftar programını hayata geçirdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:



"Ramazan-ı Şerif'in huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaşmak için bu yıl da kollarımızı sıvadık. Dede Korkut Parkı'nda kurduğumuz iftar çadırımızda her gün yaklaşık 1900 hemşehrimizle aynı sofrada buluşacak, ekmeğimizi ve duamızı bölüşeceğiz. Amacımız Eskişehir'in güzel kardeşlik iklimini aynı sofrada yaşamaktır. Tüm kıymetli hemşehrilerimi, bu gönül sofrasına misafir olmaya davet ediyorum."

