        Haberleri

        Mihalgazi'de "Yaprağı Yenen Sebzeler Çalıştayı" yapıldı

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaprağı yenen sebzelerin üretimi ve geliştirilmesine yönelik çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 11:51 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:51
        Mihalgazi'de "Yaprağı Yenen Sebzeler Çalıştayı" yapıldı
        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaprağı yenen sebzelerin üretimi ve geliştirilmesine yönelik çalıştay düzenlendi.

        Mihalgazi İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay, üreticileri, kamu kurum temsilcilerini ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

        Bölgenin tarımsal potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda, marul, ıspanak, roka, maydanoz ve benzeri yaprağı yenen sebzelerin üretim süreçleri, verimlilik artırıcı yöntemler, iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim modelleri ele alındı.

        Çalıştayda söz alan uzmanlar, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekerek modern sulama teknikleri, toprak analizi, doğru gübreleme planlaması ve hastalıklarla mücadele konularında bilgiler paylaştı.

        Üretimde kalite standartlarının yükseltilmesi, ürünlerin markalaştırılması ve ihracat potansiyelinin artırılmasının da gündeme geldiği çalıştayda, üreticiler sahada karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

        Ayrıca üreticilere yönelik hibe programlarının hayata geçirildiği belirtilerek, sera kurulumu, ekipman temini ve modern üretim tekniklerine geçiş konularında sağlanan desteklerin üreticilere önemli katkı sunduğu ifade edildi.

        Bölge tarımına yeni bir vizyon kazandırması ve üreticilere yol göstermesi hedeflenen çalıştaya, Mihalgazi Kaymakamı Mustafa Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Gündoğar, şube müdürleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

