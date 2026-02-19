Eskişehir Valisi Yılmaz, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, şehit yakınları ve gazilerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.



Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki bir davet salonunda düzenlenen "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Soframız" iftar programı, akşam ezanın okunmasının ardından protokol üyelerinin davetlilerle birlikte oruçlarını açmasıyla başladı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesinin sonrası konuşan Vali Yılmaz, 11 ayın sultanı ramazanın ilk gününde, ilk iftar sofrasında şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmenin onurunu yaşadığını söyledi.



Bu topraklarda huzur içinde ilk oruç açılabiliyorsa ezanlar vatan semalarında özgürce yankılanıyorsa bunun önce Allah'ın takdiri, sonra da şehitlerin sarsılmaz cesareti sayesinde olduğunu kaydeden Yılmaz, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için sizler canlarınızı ortaya koydunuz. Bizler sizlere minnettarız. Sizlerden aldığımız ilham ve gururla vatanımıza, milletimize, ülkemize hizmet etmek için gayret sarf etmekteyiz." diye konuştu.



Bu milletin evlatlarının 1000 yıllık yurtlarından, milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, "Bunun için de şehadeti, gaziliği göze alacaktır. Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanan vatan toprağında bayrağımızı semalarımızdan hiçbir güç indiremeyecektir. Ezanlarımızı gök kubbemizden dindiremeyecektir. Sonsuza dek bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde yaşama şuurundan asla taviz verilmeyecektir. Tarihte olduğu gibi, istiklal ve istikbaline sahip çıkan milletimiz, bugün de huzuruna, güvenliğine kasteden terör örgütleri ve onların maşalarıyla mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir." ifadesini kullandı.



Şehitlerin ve gazilerin nice fedakarlıklar yaparak emanet ettiği vatanı aynı şuur ve kararlılıkla korumanın milli görevleri olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bu görevde her türlü fedakarlığı yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Hiçbirimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin bu topraklara gösterdikleri fedakarlığın karşılığını ödeyemeyiz. Bizlere düşen en büyük görev, sizlerin bu eşsiz fedakarlıklarını asla unutmamak ve unutturmamaktır. Valiliğimiz, tüm imkanlarıyla gazilerimizin ve şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin yanındadır ve daima yanında olmaya devam edecektir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, hak ettiğiniz saygıyı ve değeri en üst düzeyde göstermek, bizim en temel görevimizdir."



"Sizin bir derdiniz olduğunda uykusu kaçan, sizin bir gülümsemenizle huzur bulan bir valiniz, evladınız, kardeşiniz olacağımı lütfen unutmayın" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:



"Çeşitli sorunlarınız, dilekleriniz, talepleriniz olabilecektir. Bunları hiç çekinmeden bana, valiliğimize, bütün kurumlarımıza iletebilirsiniz. Şehit yakınları ve gazilerimizin sorunlarıyla en hassas şekilde ilgilenilecektir. Sizler, sabrın ve vakarın en canlı timsallerisiniz. Sizlerin duası, bizim en büyük güç kaynağımızdır. Sizler bize şehitlerimizin emaneti, bu vatanın asıl sahiplerisiniz. Bizim için her biriniz, bu bayrağın gölgesi kadar azizsiniz. Şu an aramızda olmayan ama ruhlarının bizlerle olduğuna inandığım aziz şehitlerimize selam olsun. Onlar bu vatanın en kıymetli hazineleri, sizler ise o hazinenin bize bıraktığı en kutsal emanetlersiniz. Sizin bir damla gözyaşınız bizim için dünyadan değerlidir. Sizin vakur duruşunuz ise bizim en büyük güç kaynağımızdır."



Yılmaz, kahraman gazilerin göğsünde taşıdığı şeref madalyalarının, bu milletin gazilere olan ebedi minnet borcunun bir nişanesi olduğunu belirterek, "Sizlerin varlığı, gençlerimiz için en büyük vatan sevgisi dersidir. Bu ilk iftarın feyziyle, birliğimizin daim olmasını diliyorum. Rabb'im tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür nasip etsin. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz kutlu, gönülleriniz huzurla dolsun." dedi.



Programa, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve bazı kurum müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.

