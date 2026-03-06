Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz, Emek Anadolu Lisesi inşaatını inceledi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yapımı devam eden Emek Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Emek Anadolu Lisesi inşaatını inceledi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yapımı devam eden Emek Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz'a inceleme sırasında Vali Yardımcısı Yakup Güney, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da eşlik etti.


        Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Yılmaz, okulun tamamlanmasıyla bölgedeki ortaöğretim ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.


        Emek Mahallesi'ndeki 32 derslikli lisenin yeni binasının inşasının sürdüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:


        "Eskişehir'imize çok güzel bir okulu kazandırıyoruz. Çalışmaları hızlandırıyoruz. İnşallah nisan ayının sonuna kadar tamamlanmış olacak. Eylül ayında da açılışını yaparak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Eğitim öğretim anlamında Emek Mahallemizde böyle bir okula gerçekten çok ihtiyaç vardı. Bu binamız tamamlandığında çok önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacak. Şimdiden okulumuzun Eskişehir'imize ve sevgili çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

