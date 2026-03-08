Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehirspor taraftarı İspanya'da gündem olan "Espana" bestesiyle takımlarını destekledi

        İspanya'da özellikle sosyal medya platformlarında gündem olan Eskişehirspor taraftarı, İspanyollara özgü "Espana" bestesiyle takımlarını destekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 20:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehirspor taraftarı İspanya'da gündem olan "Espana" bestesiyle takımlarını destekledi

        İspanya'da özellikle sosyal medya platformlarında gündem olan Eskişehirspor taraftarı, İspanyollara özgü "Espana" bestesiyle takımlarını destekledi.

        Eskişehir'de 20 yıl önce tamamen gönüllülük esasıyla kurulan ve pek çok meslekten 30'dan fazla kişinin oluşturduğu "Bando Eses", o tarihten bu yana tribünlerde müzik aletleriyle İspanyollara özgü "Espana" bestesini çalıyor.

        Besteye eşlik eden binlerce taraftar, tribünlerde görsel şölen oluşturuyor.

        Kırmızı-siyahlı takımın taraftarları İspanya'da gündem olan "Espana" ile evinde oynadıkları ve 7-0 kazandıkları Bornova 1877 maçında da takımlarına destek verdi.

        Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, gazetecilere, Espana bestesini Eskişehir tribünlerinin 20 yıldır söylediğini belirtti.

        Eskişehirspor taraftar gruplarından Nefer'in liderlerinden Alihan Başkan da yıllar önce tribünlerine kazandırılan bu besteyi söylemeye devam ettiklerini vurgulayarak, "İspanya ile kurulan ilişkilerden ve onların savaşa karşı duruşundan dolayı beste yeniden gündeme geldi. Bunu da bütün ülke sahiplendi. Bu da bizlere büyük gurur verdi." diye konuştu.

        Tribün liderlerinden Hasan Karabacak da uluslararası arenada Türk tribünlerini tanıtmanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: İktidarımızda esnafın da emeklinin de yüzü gülecek (3)
        Özgür Özel: İktidarımızda esnafın da emeklinin de yüzü gülecek (3)
        Eskişehirspor tribünlerinden, İspanya'ya selam 'La Casa de Papel' dizisinin...
        Eskişehirspor tribünlerinden, İspanya'ya selam 'La Casa de Papel' dizisinin...
        TFF 3. Lig Eskişehirspor: 7 - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 0
        TFF 3. Lig Eskişehirspor: 7 - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 0
        Özgür Özel: İktidarımızda esnafın da emeklinin de yüzü gülecek (2)
        Özgür Özel: İktidarımızda esnafın da emeklinin de yüzü gülecek (2)
        ESMİAD'dan 8 Mart'ta anlamlı ziyaret
        ESMİAD'dan 8 Mart'ta anlamlı ziyaret
        Özgür Özel: İktidarımızda esnafın da emeklinin de yüzü gülecek
        Özgür Özel: İktidarımızda esnafın da emeklinin de yüzü gülecek