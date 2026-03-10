Canlı
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Yeşil Kampüs Festivali" düzenlendi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:58
        Yunus Emre Kampüsü'ndeki Anadolu Park'ta düzenlenen festivalde, öğrenciler, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında çeşitli etkinliklerle bir araya geldi.

        Festival kapsamında katılımcılara yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenirken, canlı performanslar, yarışmalar, karikatür ve sıcak cam atölyesi çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik alanında kurulan stantlarda çevre dostu uygulamalar tanıtıldı ve katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

        Gençlerin çevre konusundaki duyarlılığını artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

