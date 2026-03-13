Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı.



Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde kasap, market, süt ve süt ürünleri satışı yapan işletmeler ile şarküterilerde denetim gerçekleştirdi.



Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve iş yerlerinin hijyen standartlarına uygunluğu kontrol edildi.



Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünler tespit edilerek toplatıldı.



Sağlık açısından risk oluşturabilecek ürünlere el konulurken, hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere idari para cezası uygulandı.



