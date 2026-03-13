Canlı
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:56
        Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde kasap, market, süt ve süt ürünleri satışı yapan işletmeler ile şarküterilerde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve iş yerlerinin hijyen standartlarına uygunluğu kontrol edildi.

        Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünler tespit edilerek toplatıldı.

        Sağlık açısından risk oluşturabilecek ürünlere el konulurken, hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

