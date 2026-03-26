Eskişehir'de otobüs durağında uyuşturucu madde kullanan zanlı yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otobüs durağında uyuşturucu madde kullanan şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otobüs durağında uyuşturucu madde kullanan şüpheli gözaltına alındı.
Vadişehir Mahallesi Kartopu Caddesi'nde bir otobüs durağında uyuşturucu kullanan şüpheliyle ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Odunpazarı Suç Araştırma Bürosu ve Asayiş Şube Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda zanlının kimliği tespit edildi.
Şüpheli C.K. (38), polis ekiplerince evinde yakalandı.
Çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.