        Anadolu Üniversitesi'nde "Dijital Habercilik ve Yapay Zeka Eğitimi Programı" gerçekleştirildi

        Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) ve Google işbirliğiyle düzenlenen "Dijital Habercilik ve Yapay Zeka Eğitimi Programı" gerçekleştirildi.

        Giriş: 26.03.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu (BİK) Bursa Bölge Müdürlüğünün paydaş olarak destek verdiği program, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlendi.

        Eskişehir ve çevre illerde görev yapan basın mensupları ile gazeteci adayı öğrencilerin bir araya geldiği etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programın açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, gazeteciliğin sürekli dönüşüm içinde olduğunu belirterek, yapay zekanın meslek için bir tehditten ziyade doğru kullanıldığında önemli fırsat sunduğunu söyledi.

        Gazeteciliğin form olarak değiştiğini ancak özünün değişmediğini anlatan Adıgüzel, "Yapay zeka hayatımıza girdi diye gazetecilik mesleği ölmez. Bu hepimizi içine çeken araca karşı gerekli tedbirleri alırsak, bu aracı kullanmayı öğrenirsek bence mesleğimizi daha iyi yapabiliriz. Bu aracı kullanmayı bilmeyen veya kullanmak istemeyen kişiler de mesleğin dışında kalmaya mahkum olur." dedi.

        Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren ise hem mevcut gazetecilerin hem de gazeteci adaylarının programa dahil edildiğini kaydederek, eğitimin herkes için faydalı olmasını temenni etti.

        Programda sunum yapan Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt, dijital habercilik ve yapay zeka alanındaki gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

        Eğitim kapsamında katılımcılara, dijital habercilikte kullanılan yeni nesil araçlar, yapay zeka destekli içerik üretimi, veri odaklı gazetecilik uygulamaları ile araştırma, redaksiyon ve haber yazım süreçlerinde yararlanılabilecek dijital çözümler anlatıldı.

        Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü akademisyenleri, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

