AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak mart ayı çalışmalarını değerlendirdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, mart ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Albayrak, yaptığı açıklamada, ramazan ayı kapsamında yürütülen faaliyetlere değinerek, "Soframız seninle Eskişehir" mottosuyla kent genelinde geniş katılımlı iftar organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirtti.



İftar programlarında yaklaşık 60 bin kişiyi ağırladıklarını ifade eden Albayrak, 45 bin haneye iftar ikramı ulaştırıldığını, teşkilat mensuplarının da 10 bin haneyi ziyaret ettiğini kaydetti.



Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda yürütülen çalışmalara dikkati çeken Albayrak, bölgede rehabilitasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü, yapılan çalışmalarla alanın eski görünümüne kavuşmaya başladığını vurguladı.



Albayrak, kent içi ulaşımı rahatlatmaya yönelik yatırımlar hakkında da bilgi vererek, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sümer Kızılyer Köprüsü'nün 75 günde tamamlandığını bildirdi.



Köprünün özellikle "Okullar Bölgesi"ndeki trafik yoğunluğunu azaltacağını belirten Albayrak, Büyükdere, Sümer ve Göztepe mahalleleri arasındaki ulaşımın daha güvenli ve hızlı hale geldiğini kaydetti.



Albayrak, hizmet odaklı çalışmaların süreceğini belirterek, "Birileri polemiklerle vakit kaybederken, biz Eskişehir'imize taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Bakanlarımızın ve hükümetimizin desteğiyle şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak için 'gece gündüz' demeden çalışıyoruz. Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

