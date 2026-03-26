Eskişehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kaçak ve sahte alkol ticareti yapan, sahte alkolleri piyasaya sürerek halk sağlığını tehlikeye düşüren şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.



Operasyonda yapılan aramalarda, 330 sahte içki etiketi, 300 sahte içki jelatini, 290 sahte içki şişesi, 156 sahte içki kapağı, 150 sahte içki kapüşonu, 65 litre etil alkol, 21 litre sahte viski, 2 huni ve 1 şişe viski aroması ele geçirildi.



"Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

