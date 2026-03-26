Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Eskişehir'de düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 21:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kaçak ve sahte alkol ticareti yapan, sahte alkolleri piyasaya sürerek halk sağlığını tehlikeye düşüren şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yapılan aramalarda, 330 sahte içki etiketi, 300 sahte içki jelatini, 290 sahte içki şişesi, 156 sahte içki kapağı, 150 sahte içki kapüşonu, 65 litre etil alkol, 21 litre sahte viski, 2 huni ve 1 şişe viski aroması ele geçirildi.

        "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
