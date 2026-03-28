        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan taksici esnafına ziyaret

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentte vatandaşlara hizmet veren taksi duraklarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 17:53 Güncelleme:
        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın ziyarette taksicilerin taleplerini ve önerilerini dinlediği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, şehrin nabzını tutan taksicileri dinlediklerini kaydederek, misafirperverlikleri için esnafa teşekkür etti.

        Esnafın her meselesinde bir telefon kadar yakın olduklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:


        "Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim. Eskişehir trafiğinin çözümü 'arabasız pazar' gibi popülist yaklaşımlar değil şehre yeni arterlerin açılması, sinyalizasyon optimizasyonu ve tramvayın geçiş önceliği sorunlarının lokasyonlara göre rasyonel projelerle giderilmesidir. Yıllardır bunun farkına varamayan CHP'liler tarafından yönetilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde yapılacak ilk iş, şehirde trafik sorunu olduğu kabul etmek ve ona göre aksiyon almak olmalıdır. Şehrin hala bir ulaşım master planı yok. Veriye dayalı, bilimsel ve uzun vadeli bir planlama olmadan atılan her adım, trafik keşmekeşini büyütmekten başka bir işe yaramayacaktır. Eskişehir'in geleceği günü kurtaran politikalarla değil vizyoner, teknik ve rasyonel bir ulaşım stratejisiyle inşa edilmelidir. Bu planın yokluğu, şehrimizin ulaşım vizyonundaki en büyük boşluktur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Ormanda uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 tutuklama
        Ormanda uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 tutuklama
        Oyun Dünyasının mutfağından akademik bakış: Noyan Culum gençlerle buluştu
        Oyun Dünyasının mutfağından akademik bakış: Noyan Culum gençlerle buluştu
        71 Evler Merkez Cami Kur'an Kursunda Hafızlık İcazet Merasimi yapıldı
        71 Evler Merkez Cami Kur'an Kursunda Hafızlık İcazet Merasimi yapıldı
        Liseler Arası 4. Milli kültür Bilgi Yarışması gerçekleştirildi
        Liseler Arası 4. Milli kültür Bilgi Yarışması gerçekleştirildi
        Eskişehir'de 4 şüpheli, 'şantaj' ve 'nitelikli yağma'dan tutuklandı
        Eskişehir'de 4 şüpheli, 'şantaj' ve 'nitelikli yağma'dan tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı