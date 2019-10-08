10. Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı

Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası 3 sanat etkinliğinden biri olan ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Sanat Çalıştayı, düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile birlikte Tepebaşı Belediyesinin uluslararası prestije sahip 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın 10’uncusu, 7 11 Ekim tarihleri arasında Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Düzenlenen açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuray Akçasoy, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Anadolu Üniversitesi Eski Rektörü Engin Ataç, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.



“Eskişehir çok şanslı”

Bu yıl 24 sanatçının katılımı ile düzenlenen çalıştayın açılış töreninde ilk konuşmayı sanatçılar adına Ali Candaş yaptı. Candaş, Eskişehir’in sanat açısından çok şanslı bir kent olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, “Böyle güzel ve uluslararası bir etkinliği 10. kez hayata geçirmek, her zaman başarılabilecek bir olay değil. Bu nedenle, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı candan kutluyorum. Sanat ve estetik, halkımızın en çok ihtiyacı olan konulardan. Eskişehir’i ben bu bakımdan çok şanslı görüyorum. Hatta bazı yerlerdeki gibi sanata tükürmenin yerine; Eskişehir’de sanat yapan bir başkanınızın bulunması sizin için bulunmaz bir servet. Buna sahip çıkmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Sanatın önemi tartışılmaz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç çalıştayda yaptığı konuşmasında sanatın önemine değinerek, “Bugün çalıştayımızın başlaması ile birlikte çok güzel, sanat dolu günler geçireceğiz. Sanatın önemi gerçekten tartışılmaz bir konu. Eskişehir’imiz bu konuda önemli mesafeler almış bir şehir. 10.’sunu yaptığımız bu etkinliğin önemi de bizim için çok büyük. Bu sene ile birlikte eser sayımız tahmin ediyorum ki 400’e yaklaşacak. Bugüne kadar düzenlenen 9 çalıştayda, 252 sanatçımız toplam 357 eseri belediye arşivimize kazandırdı. Yoğun ve yorucu olsa da biz sanat etkinliklerimizden çok keyif alıyoruz. Bizim düğünümüz, bayramımız gibi hissediyoruz. İnsanlarımız da büyük zevk alıyor. 10 yıl önce Numan Hoca’nın teklifi ile bu çalıştaya başladık ve bugünlere kadar geldik” ifadelerini kullandı.



“Kente hekim gözü ile bakarım”

Başkan Ahmet Ataç konuşmasının devamında kent yaşamı hakkındaki görüşlerini açıklayarak, “Kentlerde belli saatlerden sonra, gece olduğunda yaşam kalmıyor. Ben kentlere hekim gözüyle bakarım ve bir organizmaya benzetirim. Organizmaların da 24 saat nefes alıp vermesi çok önemlidir. Bir kentin de gündüz yaşayıp gece yaşamaması, yarı yaşayan bir kent haline gelmesi anlamına geliyor. İnanın, o kentin sosyal hayatı da eksik oluyor. Bu açıdan Tepebaşı, insanlarımızın bize verdiği katkılar ve belediyemizin anlayışı ile da şanslı bir bölge. Kent, kültür ve sanat unsuru olmaz ise fiziki mekanlar kuru, sosyal hayatı olmayan yapılar haline geliyor. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu da kent kimliğimize katkı sağlayan önemli bir etkinlik. Yerleşim birimleri için kent kimliği ile birlikte sürdürülebilir olması da çok önemli. Geçtiğimiz günlerde 52 ülke ve 500’den fazla katılımcı ile Etiyopya’da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’nda Türkiye’yi temsil etmenin ve ‘Akıllı Kent Gelişimi’ kategorisinde ‘Küresel Model’ ödülünü ülkemiz adına alan ilk belediye başkanı olmanın gururunu yaşadım. Bu ödül, şahsım ile birlikte şehrimizin de gururudur” diye belirtti.

Açılış programı, Derya İnanç’ın müzik dinletisi ile sona erdi. Öte yandan 10. Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar, vatandaşlar tarafından 10.00 18.00 saatleri arasında Özdilek Sanat Merkezi’nde izlenebilecek. Çalıştayın kapanış töreni ise 11 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:31

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