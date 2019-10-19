Tepebaşı’ndaki rögar kapaklarında ilaçlama çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi, kent merkezindeki rögar kapaklarında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin halk sağlığına yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Bu kapsamda haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, larvasit çalışmalarına tüm bölgede devam ediyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor.

Ekipler, kent merkezinde bulunan işlek caddelerdeki rögar ilaçlamalarını ise gece saatlerinde yapıyor. Yaya ve araç trafiğinin durgun olduğu zamanların tercih edildiği çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.

Ayrıca konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan yetkililer, vatandaşların ilaçlama konusundaki istek ve şikayetlerini Mavi Masa'nın 444 44 26 numaralı telefonunu arayarak bildirebileceğini de bildirdi.

ESKİŞEHİR 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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