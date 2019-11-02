Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden askere selam Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Türk bayrağı önünde selam durup Mehmetçiğe desteğini gösterdi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Kurtuluş İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Barış Pınarı Harekâtında görev alan Mehmetçiğe asker selamı vererek destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamıyla destek toplumun birçok kesiminden devam ediyor. Eskişehir Kurtuluş İlkokulu 3A sınıfı öğrencileri de, Barış Pınarı Operasyonlarındaki askerlerimize manevi destek verdi. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Türk bayrağı önünde selam durup Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Sınıf Öğretmeni Yalçın Albayrak; ''Öğrencilerimizle birlikte zor şartlarda görev alan askerimize destek vermemiz bizleri onura etti. Rabbim askerimizi korusun'' diye belirtti.

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.