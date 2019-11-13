Vali Çakacak, ERİAD üyelerini kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERİAD) Başkanı İbrahim Durgut ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Toplum yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmesindeki öneme vurgu yapan Vali Çakacak, hem iş dünyası olarak, hem de millet olarak ne kadar güçlü bir devlet olduğumuzu tüm dünyaya göstermemiz gerektiğini savundu.

Derneğin yaptığı çalışmalar hakkında Vali Çakacak’a bilgi veren Başkan Durgut ise, ekonomik ve bölgesel gelişime daha etkin biçimde katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini kaydetti.

ESKİŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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