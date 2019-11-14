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İnönü’de Mevlid-i Nebi Haftası programı yapıldı

İHA

Eskişehir'in İnönü İlçe Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi haftası programı düzenlendi.

İnönü’de Mevlid-i Nebi Haftası programı yapıldı

Eskişehir’in İnönü İlçe Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi haftası programı düzenlendi.
İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonunda Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Şenol Şahin yaptı. Program İnönü İlahi Korosunun dinletisinin ardından Mahmudiye Müftüsü Erdoğan Aslantaş tarafından ‘Peygamberimiz ve Aile’ adlı konferansı ile devam etti.
İnönü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa; İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İnönü Müftüsü Şenol Şahin, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.
Program sonrası İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazaryerinde tezgah açan pazar esnafını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

ESKİŞEHİR

14 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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