Vali Çakacak, Bulgar-Türk İşadamları Derneği yöneticilerini kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen BulgarTürk İşadamları Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERİAD) Başkanı İbrahim Durgut’u makamında kabul etti.

Eskişehir ve Bulgaristan arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek ve işbirliğini güçlendirmek adına yapılan bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu vurgulayan Vali Çakacak, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çakacak, konuşmasının devamında Eskişehir’in Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesine sahip olduğunu belirterek, “Köklü geçmişe sahip iki dost ülkenin günümüzde de birçok alanda yakın işbirliği içerisinde çalışıyor. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ve sektöründe kaliteli üretim düzeyini yakalayan Eskişehirli firmalar tüm dünyaya ilimizi en iyi şekilde tanıtıyor. Karşılıklı görüşmeler sayesinde iki ülke iş adamları arasındaki işbirliği daha da arttıracaktır. Eskişehirli iş adamları ile yapılacak görüşmeler yeni iş alanlarının gelişmesine zemin hazırlayacaktır” dedi.

Daha önce de Eskişehir’e geldiklerini hatırlatan BulgarTürk İşadamları Derneği Başkanı Koleva ise 1417 Kasım tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Eskişehir İnşaat Fuarı’nı ziyaret etmek için geldiklerini söyledi.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a yönetim kurulu adına teşekkür eden Başkan Koleva, program kapsamında ilgili sivil toplum kuruluşları ve iş adamları ile bir araya geleceklerini belirtti.

ESKİŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.