Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü

ESKİŞEHİR'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı İlçesi Orta Mahalle 66'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte kesimhanede çalışan Cihat İnal, sağ kolunu et sıyırma makinesine kaptırdı. İnal'ın yakınlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri İnal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İnal'ın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

ESKİŞEHİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.