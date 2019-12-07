Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'ndeki köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'ndeki esnaf Ali Cebeci işletmesinin önündeki kediyle köpeğin oynama görüntüleri cep telefonu ile kaydetti. Kedinin köpeğin üzerine çıkması ve oynaması sırasında köpeğinde eşlik etmesi görenleri de şaşırttı.

Cep telefonuyla kedi ve köpeği kayda alan esnaf Ali Cebeci, "Dükkanımın önünde bekleyen sahipsiz köpeğin masum hareketleri bizleri kendine hayran bıraktı. Başka kediler de gelse aynı arkadaşlığı gösteriyor aslında ders alınması bir durum, ben de bu görüntüyü çekerek sosyal medya hesabından paylaştım" diye konuştu.

ESKİŞEHİR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.