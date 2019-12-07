Özel gençler, galibiyet sevincini başkanlarla yaşadı

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Engelliler Montaj Atölyesi öğrencileriyle birlikte EskişehirsporCesar Grup Ümraniyespor maçını takip etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Engelliler Montaj Atölyesi’nin öğrencileri ile birlikte Eskişehirspor’un Cesar Grup Ümraniyespor’u 31 mağlup ettiği müsabakayı izledi. Müsabakanın devre arasında Eskişehirpor Başkanı Mustafa Akgören de gençlerin yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirirken, Eskişehirspor’u yalnız bırakmamalarından dolayı özel misafirlerine teşekkür etti.

Maçı heyecanla takip eden gençler ise alınan galibiyetin sevincini başkanlarla birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

ESKİŞEHİR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

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