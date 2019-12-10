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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hindistanlı girişimci Amerika’daki şirketinin benzerini Eskişehir’de de kurmayı planlıyor Amerikan ...

İHA

Amerika'da kurduğu yazılım şirketinin bir benzerini Eskişehir'de kurmak isteyen Hindistanlı Thoufeeque Saheer, 15 kişiden oluşan Türk gençlere ücretsiz eğitim vermeye başladı.

Hindistanlı girişimci Amerika’daki şirketinin benzerini Eskişehir’de de kurmayı planlıyor Amerikan yazılım şirketi Eskişehir’e yatırım yapmayı planlıyor 15 kişiden oluşan Türk gence ücretsiz eğitim vermeye başlayan Thoufeeque Saheer; "Eskişehir'in bir öğrenci kenti olması, teknik üniversitenin bulunması ve buradaki gençlerin yazılım üzerine kariyer yapmayı düşünmesi sebebi ile böyle bir karar aldık"

Amerika’da kurduğu yazılım şirketinin bir benzerini Eskişehir'de kurmak isteyen Hindistanlı Thoufeeque Saheer, 15 kişiden oluşan Türk gençlere ücretsiz eğitim vermeye başladı.
Saheer, eşinin yaşadığı Eskişehir'in bir öğrenci kenti olması, teknik üniversitenin bulunması ve buradaki gençlerin yazılım üzerine kariyer yapmayı düşünmesi üzerine böyle bir karar aldığını anlattı. Kurduğu Archi’s Akademisi olarak ilk aşamada 4 hafta boyunca yazılım üzerine kariyer düşünen Eskişehirli gençlere ücretsiz eğitim veren Thoufeeque Saheer, büyük başarı elde edeceğine inanıyor.

“Eskişehir’de bir akademi kuracağız”
Archi’s Akademisi’ kurucusu Thoufeeque Saheer, Amerika’daki faaliyeti Eskişehir’e de taşımayı planladığı dile getirdi. Shaheer, “Biz şirketimiz adına Türkiye’ye yatırım yapmaya planladık. Bu sebeple Eskişehir’i seçtik. Çünkü yaptığımız çalışmalar sonucunda Eskişehir bir öğrenci kent olması, burada bir teknik üniversitenin bulunması, öğrenciler de yazılım üzerine kariyer düşünmesi bizim bu karar almamıza sebep oldu. Dolaysıyla kısa bir sürede Eskişehir’de bir akademi kuracağız” şeklinde konuştu.

4 hafta boyunca gençlere eğitim verdi
Archi’s Akademisi Eskişehir’deki faaliyetini ilk olarak 15 kişiden oluşan Türk gençlere eğitim vermekle başladı. Eskişehir’de bir özel salonda 4 hafta boyunca devam eden eğitim programında ise yazılım üzerinde çalışan gençlere; yazılım sektöründe iş bulmaya çalışırken karşılaşacak sorunları ve bunun çözümleri üzerine konuşuldu.

"İş hayatı tecrübe ve kabiliyeti ister"
Düzenlenen eğitim hakkında bilgi veren CEO Thoufeeque Saheer, “Aslında aldığımız eğitim ve gerçek iş hayatı çoğu zaman birbirine uyuşmuyor. Eğitim hayatında bir bilgi ediniyoruz, ama iş hayatı tecrübe ve kabiliyeti ister. Çoğu zaman öğrencilerimiz bu konu hakkında bilgi sahibi değil. Sonucu ise iş bulmaya giderken yeni bir dünya ile karşılaşıyorlar. Bu nedenle biz düzenlediğimiz bu eğitim programında daha çok yazılım öğretmekten gerçek hayatına ilgilendirecek konulara değindik. Öğrenciler de aktif katılım gösterdi ve ilerleyen zamanlarda yapacağımız çalışmaları heyecanla beklediklerini söylediler” diye konuştu.

ESKİŞEHİR

10 Aralık 2019 Salı

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