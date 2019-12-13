CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’den Kazım Kurt’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ve Nihat Yeşil bir süre sohbet etti. Eskişehir’i ve Odunpazarı’nı çok beğendiğini söyleyen Yeşil, Odunpazarı Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Kurt’un birçok başarılı çalışmaya imza attığını vurgulayan Yeşil, “Odunpazarı Belediyesi kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve yoksullar kısacası toplumun dezavantajlı grupları için çok sayıda çalışma yapıyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Odunpazarı, halkçı, sosyal demokrat, katılımcı ve şeffaf bir belediye. Kazım Kurt hesap vermekten, değerlendirme de bulunmaktan kaçmıyor. Onun yönetim anlayışı diğer belediyelere de örnek olmalıdır” dedi.

Nihat Yeşil’e nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Kurt, daha mutlu, yaşanılası bir Odunpazarı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

ESKİŞEHİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.