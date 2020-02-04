Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Eskişehir nüfusu ise 887 bin 475' e ulaştı.

Tüik Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de ikamet eden nüfus 2019 yılında, önceki yıla göre 16 bin 288 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 49,99 (443 bin 635 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,01 (443 bin 840) olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de yıllık nüfus artış hızı, 2018 yılında binde 12,2 iken, 2019 yılında binde 18,5 olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ikamet eden nüfus ile Türkiye sıralamasında 25. il oldu. Eskişehir'de kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 64 kişi oldu.



12 ilçenin nüfusu azaldı

Odunpazarı ilçesi Türkiye genelinde nüfus büyüklüğü olarak en büyük 43. ilçe oldu. Eskişehir'de, Odunpazarı ve Tepebaşı, ilçe nüfusu artarken diğer ilçe nüfusları ise düştü.



İLÇELER 2018 NÜFUSU 2019 NÜFSU ARTIŞ/AZALIŞ



ALPU 11.242 10.974 268

BEYLİKOVA 6.953 6.400 553

ÇİFTELER 15.098 14.878 220

GÜNYÜZÜ 6.127 5.671 456

HAN 2.272 2.117 155

İNÖNÜ 6.797 6.514 283

MAHMUDİYE 7.998 7.808 190

MİHALGAZİ 3.373 3.138 235

MİHALIÇÇIK 8.526 8.171 355

ODUNPAZARI 404.267 413.461 9.194

SARICAKAYA 5.080 4.854 226

SEYİTGAZİ 13.405 13.009 396

SİVRİHİSAR 20.746 20.330 416

TEPEBAŞI 359.303 370.150 10.847

ESKİŞEHİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:32

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